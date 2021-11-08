BİKAP PROJESİNİN SAHADAKİ YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik'teki kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarının kökten çözümünü sağlayacak olan Bilecik Kanalizasyon ve Altyapı Projesi'nin (BİKAP) sahadaki yapım çalışmaları başladı.

Toplamda 11 kilometrelik kollektör hattı çalışmasının yer alacağı proje, 29. 4 milyon TL sözleşme bedeli ile gerçekleştirilirken çalışmanın 500 günde tamamlanması hedefleniyor.

Proje ile Bilecik'teki kanalizasyon hattından çıkan günlük ortalama 7 bin metreküp zararlı ve pis suyun doğaya karışarak zarar vermesi önlenirken, Hamsu, Dalakdere ve Şeyh Edebali Türbesi karşısında oluşan kötü koku ve görüntünün de önüne geçilmesi planlanıyor.

PROJE İLE BİRLİKTE ATIL HALDE BULUNAN ARITMA TESİSİ DE FAALİYETE GEÇİRİLECEK

Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi şeklinde 3 başlıktaki sorunların giderileceği proje ile İstasyon Mahallesi Karasu mevkisinde bulunan ve atıl halde bulunan arıtma tesisi de faaliyete geçirilecek. Günde 10 bin 500 metrekare kapasiteli tesisin tadilatı ve bakım işlemleri tamamlanarak, hizmet vermesi sağlanacak.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte aynı zamanda atık sularda kolayca çoğalan zararlı bakteri, haşere ve larvaların ortaya çıkardığı zararlı sonuçlar sona erecek.

Belediye Başkanı Semih Şahin'in "Sabrettiğimize Değecek" sloganı ile gerçekleştirilecek olan çalışma ile 11 kilometrelik kanalizasyon ana hattı ile 2. 5 kilometrelik yağmur suyu destek hattı çalışması yapılacak.

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