BİKAP ile atık su kaynaklı pis koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek
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BİKAP ile atık su kaynaklı pis koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BİKAP ile atık su kaynaklı pis koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Kanalizasyon Projesiyle (BİKAP) Dalakdere, Hamsu Vadisi ve Şeyh Edebali Türbesi bölgesinde atık su kaynaklı pis koku ve çevre kirliliğinin önüne geçileceğini söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Kanalizasyon Projesiyle (BİKAP) Dalakdere, Hamsu Vadisi ve Şeyh Edebali Türbesi bölgesinde atık su kaynaklı pis koku ve çevre kirliliğinin önüne geçileceğini söyledi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, BİKAP için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kente ziyaretleri esnasında desteğini aldıklarını söyleyerek, "Bilindiği gibi şehrimizdeki tüm evsel kaynaklı atık sular, ne yazık ki olması gerektiği gibi bir arıtma merkezine değil, dere, çay, nehir gibi doğal kaynaklara karışmaktadır. Yıllardır süre gelen bu durum ise şehrimizin birçok yerinde kötü koku ve çevre kirliliği oluşturmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bugüne, en çok önem verdiğimiz konuların başında olan BİKAP'ın şehrimizdeki tüm akarsulara karışan atık suların toplanarak merkezi biyolojik atık su arıtma tesisine taşınmasını ve arıtma işlemi sağlandıktan sonra da doğaya zarar vermeyecek şekilde salıverilmesi amaçlamaktadır. Bu sayede sadece Dalakdere'nin değil, Hamsu Vadisi ve Şeyh Edebali Türbesi bölgesinin, yani tüm şehrin atık su kaynaklı koku ve çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. 2 yıldır yoğun bir şekilde üzerinde durduğumuz BİKAP projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ilimize ziyareti sırasında desteğini de almış bulunmaktayız. Anlık değil, kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Siz değerli halkımızın hak ettiği, daha güzel bir Bilecik için çalışmalarımıza her zaman devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

BİKAP ile atık su kaynaklı pis koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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