Bik ve Dika'dan Kurumsal İletişim Eğitimi

Basın İlan Kurumu (BİK), Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) yayınladığı 2017 Yılı Destek Programı kapsamında "Kamu Kurumlarında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi Eğitimi" Mardin'de yapılacak.

Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimlerinde çalışan personele yönelik olarak yapılacak eğitim 3-6 Nisan tarihleri arasında Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kurumsal iletişim eğitimi ve deneyimsel öğrenme teknikleri ile desteklenecek eğitimle, ilgili birimlerde çalışanların bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesi niteliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Eğitimle, kamu kurum ve kuruluşlarında basın ile alakalı çalışan personelin nitelikleri artırılarak, resmi kurumlarla vatandaş arasındaki diyaloğun daha kolay sağlanması, kurumların ürettikleri hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin artırılması, kamuya olan güvenin artması ve resmi kurum - resmi görevli algısının olumlu yönde değişmesi hedefleniyor. - MARDİN