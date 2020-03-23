BİK'ten Korona virüsle mücadelede basına destek kararı
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Basın İlan Kurumu, Gazeteler, Güncel

BİK'ten Korona virüsle mücadelede basına destek kararı

Basın İlan Kurumu Korona Virüsle mücadele kapsamında gazetelerin borç tahsil işlemlerinin üç ay süreyle erteleneceğini duyuruldu ve 7 maddelik destek paketi açıklandı.

23.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:29
BİK'ten Korona virüsle mücadelede basına destek kararı

Basın İlan Kurumu Korona Virüsle mücadele kapsamında gazetelerin borç tahsil işlemlerinin üç ay süreyle erteleneceğini duyuruldu ve 7 maddelik destek paketi açıklandı.

Basın İlan Kurumu, sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilere ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basına destek olmak amacıyla aldığı kararları açıkladı. Bu kapsamda Basın İlan Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuz Şube Müdürlüklerinin görev alanında bulunan ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı şube Müdürlüklerinin görev alanındaki merkez ve ilçelerde yayımlanan gazetelere ait nüshaların ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ilgili Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmelerine imkan sağlanacaktır. Kısa çalışma ödeneği kapsamında gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, İŞKUR Müdürlüklerinin izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir" denildi.

Para yardımı müracaat süreleri uzatıldı

Gazetelerden ilgili mevzuat uyarınca aranılan fiili satış adedine ilişkin düşüşlerin, 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Açıklamada, "Kurumumuz görev alanında bulunan ilan dağıtım yerlerinde en az iki gazetenin yayımlanması kaydıyla, aynı yayın yerindeki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, aralarında yazılı olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına imkan sağlanacaktır. Buna ilişkin bilgilendirme ayrıca Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır. Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin müracaat süreleri 15 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kurumumuzdan borç para almış olan gazetecilerin borç tahsil işlemleri talepleri halinde üç ay süreyle ertelenecektir. Gazeteler hakkında daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen mahsup uygulamaları 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, acil haber kadroları dışında basın mensuplarının da gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için alınan destek kararları doğrultusunda duyarlılık beklendiği ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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