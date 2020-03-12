BİK'ten internet haber siteleri için 'Resmi İlan' açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor'
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BİK'ten internet haber siteleri için 'Resmi İlan' açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' - Haberler
Basın İlan Kurumu, Kırıkkale

BİK'ten internet haber siteleri için 'Resmi İlan' açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor'

BİK'ten internet haber siteleri için 'Resmi İlan' açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı.

12.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:29
BİK'ten internet haber siteleri için 'Resmi İlan' açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor'

BİK'ten internet haber siteleri için 'Resmi İlan' açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor'

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran: "Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Bizde o çalışmayı bekleyeceğiz"

KIRIKKALE - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, internet haber sitelerinin 'resmi ilan' alabilmesi için yasanın çıkmasını beklediklerini ifade ederek, "İnternet yasası çıkmadı biliyorsunuz. Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Biz de o çalışmayı bekleyeceğiz" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret eden Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kurumun faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte önümüzdeki dönemler için planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İnternet haber sitelerinin gazete olarak tanımlanması için çalışmaların yapıldığını ifade eden Duran, "Eğer ilan alan internet gazeteleri siteleri aktifse zaten onlara ilave bir katkı veriyoruz. Ama internet yasası çıkmadı biliyorsunuz. Onların gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor. Biz de o çalışmayı bekliyoruz. O çalışmanın neticesinde mevcut gazetelerin hakkını ihlal etmeden çünkü artık bir lisans diyebiliriz oluşmuş bir hak var. O hakkı zayi etmeden neler yapabiliriz bunları istişare edeceğiz. Bizim çalışmalarımız var ama istişare etmeden o sürece girmeyeceğiz" dedi.

"Gelirlerini arttıracakları konusunda rahat olsunlar"

Dijital dönüşümün artık kaçınılmaz olduğuna değinen Duran, "Bunu mevcut gazetelerimizde artık orada eleman bulundurarak güncellemelerini hiç değilse 18 saat güncelleme yapmaları gerekiyor. İçerik üretmeleri gerekiyor. Özel haber üretmeleri gerekiyor. Çünkü artık bu dünyanın kaçınılması çok büyük gazeteler bile dijitale dönüyorlar. Biz de kendimizi buna hazırlayacağız. Kırıkkale'mizde 4 tane gazete var basın ilanı alan. Öncelikle gazetelerimiz basın ilan kurumunun standartları bizi yorabilir diye düşünebilirler ama aslında gelirlerini arttıracakları konusunda rahat olsunlar. Çünkü özellikle kayıp-kaçak konusunda ve bizim bir takım faaliyetlerimiz çerçevesinde gelirlerini de artacağını ümit ediyoruz. Tabi bir standarda da oturmuş olacaklar kendileri. Kendi gelecekleri açısından da fayda sağlayacaklardır. İnşallah Kırıkkale'de diğer illerle beraber devam edeceğiz."

"İcra ilanlarının kaldırılması gazetelerde büyük kayıp olacaktı"

Yoğun temaslar neticesinde gazetelerde icra ilanlarının kaldırılmaması konusunda Adalet Bakanının son noktayı koyduğunu dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Geçen Adalet Bakanımız da sağ olsun açıklamalarda bulundu. Bu icra ilanlarının gazetelerden kaldırılması tartışılıyordu. Adalet Bakanımız son noktayı koydu bizim yoğun temaslarımız da oldu. Adalet Bakanımız bunu meclise getirmedi. Dolayısıyla gazeteler için çok büyük bir kayıp olacaktı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bizim aslında sizlerden de beklediğimiz başsavcılardan da beklediğimiz kamu kurumlarındaki ilanların kayıp-kaçak olmaması bazı kamu görevlileri gazeteleri değerlendirmeden veya işte doğrudan temin yöntemiyle veya icra ilanlarında biraz da göz ardı ederek gazetelere vermeyi yayımlayabiliyorlar. Biz önümüzdeki günlerde inşallah temsilci atamak da istiyoruz. Bir temsilci ile beraber bu işin takibini yaparak gazetelerin o gelirlerden ayrı durmamasını o gelirlere dahil edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda sizin desteğiniz katkınız çok önemli.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Haber
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' geliştirildi
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Gülben Ergen Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Berkay Şahin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Wuhan Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: BİK'ten internet haber siteleri için 'Resmi İlan' açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 21:36:24. #1.15#