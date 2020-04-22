BİK'ten gazetecilere yerli dezenfektan Basın İlan Kurumu (BİK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Balıkesir'de gazetecilere yerli dezenfektan BOREL dağıttı.

Basın İlan Kurumu (BİK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Balıkesir'de gazetecilere yerli dezenfektan BOREL dağıttı.

Balıkesir BİK Şube Müdür Vekili İbrahim Işık, yaptığı açıklamada salgın sürecinde dezenfektan kullanımının önem arz ettiğini kaydetti.

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanının içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruduğunu, cildin tahriş olmasını önlediğini ifade eden Işık, "Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.

Bu zor dönemde gazetecilik mesleğini icra eden arkadaşlara hijyen desteği sağlamak adına kurumumuz genel müdürlüğünden BOREL dezenfektanların dağıtımına başladık." diye konuştu.

İl genelindeki 37 gazetenin çalışanlarına dağıtımın başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA