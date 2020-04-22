BİK'ten gazetecilere BOREL dezenfektanı Basın İlan Kurumu (BİK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Eti Maden'in, basın mensupları için hazırladığı BOREL dezenfektanların dağıtımına başladı.

Basın İlan Kurumu (BİK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Eti Maden'in, basın mensupları için hazırladığı BOREL dezenfektanların dağıtımına başladı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Eti Maden tarafından üretilen BOREL dezenfektanlar, BİK aracılığıyla sahada işlerine devam etmek zorunda olan gazetecilere ücretsiz dağıtılmak üzere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, bu önemli katkılarından dolayı Eti Maden'i tebrik ederek, "Yerli üretimimiz olan BOREL'i, Türkiye'de bu zor günlerde gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan 8 bini aşkın basın çalışanımıza BİK şubeleri vasıtasıyla ulaştırmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA