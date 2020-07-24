BİK'ten Düzce'de gazete ve kamu kurum temsilcilerine eğitim
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BİK'ten Düzce'de gazete ve kamu kurum temsilcilerine eğitim

Basın İlan Kurumu tarafından Düzce'de resmi ilan alan gazete ve ilan veren kamu kurum temsilcilerine eğitim verildi.

BİK'ten Düzce'de gazete ve kamu kurum temsilcilerine eğitim
24.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:46

Basın İlan Kurumu tarafından Düzce'de resmi ilan alan gazete ve ilan veren kamu kurum temsilcilerine eğitim verildi.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun 16 Haziran 2020 tarihli toplantısında, 25 – 27 Şubat 2020 tarihli Genel Kurul kararı göz önünde bulundurularak Düzce'de Kurum Şubesi açılması ve Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 47. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Düzce Şubesinin Sakarya Şube Müdürlüğüne bağlanmasına karar verilmişti. Hizmete başlangıç tarihi ise 1 Ağustos 2020 olarak belirlendi.

Düzce Valiliği Konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, memur İbrahim Dağcı, Düzce Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Fahri Altınkayık, Düzce merkez, Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde resmi ilan ve reklam yayınlayan gazete ve resmi ilan ve reklam veren kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, valilik hizmetinde olan illerin kısa süre sonra Basın İlan Kurumu uhdesine dahil olacağını belirterek, "Düzce'de resmi ilan ve reklam alan gazeteler 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu uhdesine dahil olacak. 2 yıllık bir uyum süresi olacak. Gazetelerin sorunları çözmek, reklam ve ilan gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Düzce'de gazetelerin uyum sürecine adaptasyon sağlaması için Sakarya Şubesi olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Toplantıda 1 Ağustos tarihinden itibaren resmi ve özel ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelere aktarılacağı bilgisi verildi. Toplantıya katılan kamu kurum temsilcisine İLANBİS hakkında bilgi verilerek, uygulamalı bir şekilde kullanımı gösterildi. Kamu kurum temsilcilerin soruları yanıtlandı.

Sakarşa Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ve memur İbrahim Dağcı, ilde resmi ilan alan 6'sı merkez 3'ü ilçe olmak üzere toplam 9 gazete temsilcisine yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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