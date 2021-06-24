BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Kırklareli'nde basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti
Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Kırklareli'nde basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti.
Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Kırklareli'nde basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti.
Karakaya, programı kapsamında Anadolu Ajansı Kırklareli Bürosu'na ziyarette bulundu.
Programı kapsamında kentte yayın yapan gazeteleri ziyaret edeceğini ifade eden Karakaya'ya basın yayın kuruluşları ile uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran