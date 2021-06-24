BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Kırklareli'nde basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti
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BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Kırklareli'nde basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti

BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Kırklareli'nde basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Kırklareli'nde basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Kırklareli'nde basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti.

Karakaya, programı kapsamında Anadolu Ajansı Kırklareli Bürosu'na ziyarette bulundu.

Programı kapsamında kentte yayın yapan gazeteleri ziyaret edeceğini ifade eden Karakaya'ya basın yayın kuruluşları ile uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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