BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler de bulundu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler de bulundu.

Karakaya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediyesi Başkan Vekili Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Daha sonra Karakaya, ilde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz gazetelerin sahip ve temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile BİK Tekirdağ Şube Personeli Ozan Mevlüt Çubuk'un da katıldığı toplantıda gazete sahip ve temsilcilerine genel ve teknik bilgiler verildi.

Kırklareli Valisi Bilgin, Basın İlan Kurumu'nun Kırklareli'nde şube açacak olmasından ve gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yerel basında standartların yükseltilmesinin önemine vurgu yaptı.

Karakaya da Vali Bilgin'e Kırklareli'nde açılacak şube ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kurumun prestij eserlerinden "Salık Veren Muhibban" adlı eserini takdim etti.

Kaynak: AA