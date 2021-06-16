BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Edirne'de basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Edirne'de basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti

BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Edirne'de basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Edirne'de basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürü Sabri Karakaya, Edirne'de basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti.

Karakaya, programı kapsamında Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, ziyareti nedeniyle Karakaya'ya teşekkür etti.

Kentte yayın yapan gazeteleri ziyaret edeceğini ifade eden Karakaya'ya BİK personeli Eser Aksu ve Salih Çolak da eşlik etti.

Karakaya daha sonra basın yayın kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Burcu Biricik Burak Yamantürk
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BİK Tekirdağ Şube Müdürü Karakaya Edirne'de basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 16:10:59. #1.13#

title