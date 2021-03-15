BİK Şube Müdürü Poyraz'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
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BİK Şube Müdürü Poyraz'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

15.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:12
BİK Şube Müdürü Poyraz'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Gaziantep Şube Müdürü Haşim Poyraz, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Gaziantep Şube Müdürü Haşim Poyraz, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Nizip'te çeşitli ziyaretlerde bulunan Poyraz, Belediye Başkanı Sarı ile de makamında bir araya geldi.

Poyraz, ziyarette, kurumun çalışmaları hakkında Sarı'ya bilgi verdi.

Belediye Başkanı Sarı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının önemine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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