BİK Şube Müdürü Çorbacı Vali ve Başkanı ziyaret etti
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BİK Şube Müdürü Çorbacı Vali ve Başkanı ziyaret etti

BİK Şube Müdürü Çorbacı Vali ve Başkanı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Basın İlan Kurumu(BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ederek Basının Gözünden Ayasofya kitabını tekdim etti.

Basın İlan Kurumu(BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ederek Basının Gözünden Ayasofya kitabını tekdim etti.

BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı Düzce'de kamu kurumlarına ziyaretlerde bulundu. Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret eden Çorbacı, BİK tarafından, 86 yıl ibadete kapalı kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayımlanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansıyan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını anlatan "Basının Gözünden Ayasofya" kitabını takdim etti. Kurum çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Vali Atay, kitabı inceleyerek "Güzel bir çalışma tebrik ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Özlü'de "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması 86 yıllık özlemdi" dedi. - DÜZCE

BİK Şube Müdürü Çorbacı Vali ve Başkanı ziyaret etti
BİK Şube Müdürü Çorbacı Vali ve Başkanı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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