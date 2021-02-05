BİK Şube Başkanı Uluçamlıbel'den Ahlat Belediye Başkanı Çoban'a ziyaret
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BİK Şube Başkanı Uluçamlıbel'den Ahlat Belediye Başkanı Çoban'a ziyaret

05.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:51
BİK Şube Başkanı Uluçamlıbel'den Ahlat Belediye Başkanı Çoban'a ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Bitlis ve ilçelerinde yayın yapan yerel gazetelerin kasım ayından itibaren Van Basın İlan Kurumu'na bağlandığını ifade eden Uluçamlıbel, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Çoban'a bilgi verdi.

Çoban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetim olarak her zaman yerel basının yanında olduklarını ve desteklediklerini belirtti.

Başkan Çoban, Uluçamlıbel'e Ahlat çinisi ve Ahlat'ın tarihi mekanlarını anlatan kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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