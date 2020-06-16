BİK Sakarya Şube Müdürlüğünde görev değişimi
Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya İl Müdürlüğüne İbrahim Çorbacı atandı.
16.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:15
Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya İl Müdürlüğüne İbrahim Çorbacı atandı.
Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürü Engin Kaşdaş'ın Ordu'ya atanmasıyla boşalan il müdürlüğü görevine, bir süre önce İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılan İbrahim Çorbacı getirildi.
Kaşdaş'tan görevi devralan Çorbacı, yeni görevine bugün başladı.
Kaynak: AA