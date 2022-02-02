BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaret - Haberler
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BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

SAKARYA (İHA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve çalışanları Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Kurumun çalışmaları hakkında bilgiler veren Çorbacı, BİK yayınlarından çıkan ve Hatay'ın yakın tarihinin belgesi niteliğindeki "Hatay Devleti Resmi Gazetesi"ni Vali Kaldırım'a takdim etti. Vali Kaldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - SAKARYA

BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Çetin Oktay Kaldırım, Basın İlan Kurumu, Sakarya, Hatay, Yerel, Haber

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