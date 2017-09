Bik'in "Kurumsal İletişim Eğitimi" Başladı

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, İstanbul Valiliği ile İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kamu kurumları ve yerel yönetimlerin personeline yönelik düzenlenen "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi Eğitim Programı" başladı.



İstanbul'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal iletişim, basın ve halkla ilişkiler birimlerinde görevli yönetici ve personele yönelik eğitim programının açılış konuşmasını BİK Genel Müdürü Yakup Karaca yaptı.



Karaca, konuşmasında programın amacının, BİK ile İstanbul'da bulunan kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ilişki düzeyinin arttırılması, daha sağlıklı yürütülmesi, devlet kurumlarındaki iletişim ve halkla ilişkiler birimlerinde çalışanların mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.



İstanbul'daki kurumlar ve onların temsilcileriyle bir araya gelme düşüncelerini eğitim vasıtasıyla sağladıklarını anlatan Karaca, "Eğitimi verecek hocalarımız güzel bir içerik hazırladı. Eğitimin 3 günü İstanbul'da, son 2 günü ve sertifika töreni ise Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan sosyal tesislerimizde gerçekleşecek. Teknolojide yaşanan hızlı değişim, bu tür eğitimleri zorunlu kılıyor. Bu eğitim programı ile hem vatandaşa verilecek hizmetlerin tanıtımında hem de kurumlar arası ilişkilerde kalitenin ve verimliliğin artacağına inanıyorum. Karşılıklı memnuniyet duyulduğu bir durum ortaya çıkarsa her yıl bu eğitim programını tekrarlamaya gayret edeceğiz." diye konuştu.



BİK'in resmi ilanların gazetelere dağıtılmasına ilişkin yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla 1961 yılında kurulduğunu hatırlatan Karaca, kurumun kamunun faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına aracılık etmekle görevli olduğunu dile getirdi.



Yakup Karaca, bunun resmi ilanlar yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Resmi ilanların yayımlanması, devletin bir görevi olduğu kadar aynı zamanda egemenliğine de işaret eden bir durum. Aynen para basmak gibi. Her egemen ülke, kendi parasını kendi basar. Ülkemiz bunu Darphane aracılığıyla yapıyor. Resmi ilanların da gazetelerde yayımlanmasına, Basın İlan Kurumu aracılık ediyor. Paranın olmadığını bir düşünün, ticari hayat duracaktır. Resmi ilanları da bu şekilde görürsek önemini daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Resmi ilanlara ilişkin ülkemizde hem hukuki hem de akademik çalışmalar yok denecek kadar az. Öyle olunca kamuoyu da resmi ilanları gazetelerde yayımlanan, küçük puntolu, tasarımsız, eski dille yazılmış metinler olarak biliyor. Halbuki resmi ilanlar bir anlamda nedeyse insanlık tarihiyle yaşıt. Sadece kullanılan mecra ve araç günün koşullarına göre değişiyor."



Resmi ilanların mobil telefonlar üzerinden takip edilebildiği bir dönemin yaşandığına işaret eden Karaca, istihdam, ürettiği katma değer ve ülke ekonomisine katkısı nedeniyle yazılı basının bir sektör olarak görülmesinin önemine vurgu yaptı.



Basın İlan Kurumu'nun bir süredir yazılı basın sektörünün dijital dönüşümü ve yapısal sorunlarının çözümüne yönelik KOSGEB, İŞKUR, kalkınma ajansları gibi kurumlar ve Avrupa Birliği fonlarının desteği ile yapılan iş birlikleriyle projeler ürettiğine değinen Karaca, bir yandan gazetelerin baskı ve içerik kalitesini arttıracak kontrolleri yaparken, diğer yandan da dijital yayıncılığı teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.



Karaca, konuşmasını eğitim programının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle sonlandırdı.



Beş gün sürecek olan eğitim programının ilk gününde, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sezgin Emüler, Prof. Dr. Can Bilgili ve Fügen Toksü konuşmacı olarak yer aldı.