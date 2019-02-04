Bik ile PTT Arasında İndirimli Kargo Protokolü

Sivas Basın İlan Kurumu Şubesi (BİK) ile PTT arasında ilçede yayınlanan gazetelerin kargo ile indirimli gönderilmesiyle amacıyla protokol imzalandı.

PTT Sivas Şubesi'nde düzenlenen protokolde konuşan BİK Sivas Şube Müdürü Sabri Karakaya,"Sivas ilçe gazetelerimizin il merkezine, Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğümüze en kısa sürede daha sağlıklı ve zamanında ulaşması için bir protokol yapıyoruz. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğümüz özellikle gazetelerimizin daha ucuz gönderi gönderebilmesi amacıyla PTT kargo ile zaten bir genel anlaşma yaptı ancak 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle Sivas ilçe gazetelerimizde Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğümüz kontrolünde geçtiği için onların bize gönderilerinin aksaklık yaşanmadan zamanında şube müdürlüğümüze ulaşması için müdür bey ile bir istişare yaptık ve böyle bir protokol imzalamayı uygun gördük ve ek bir protokol yaptık." dedi.

PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak ise yapılan protokolle il genelinde Sivas Basın İlan Kurumu'nun APS kurye, posta ve kargo gönderilerini indirimli taşıyacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Karakaya ve Kavak arasında indirimli kargo protokolü imzalandı. - SİVAS

Kaynak: İHA