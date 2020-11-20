BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle buluştu
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BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle buluştu

20.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:28
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle buluştu

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle bir araya geldi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kocaeli'de gazete temsilcileriyle bir araya geldi.

İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda, BİK Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan da hazır bulundu.

Duran, temsilcilerle sektörün geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca Kovid-19'un basın üzerindeki etkileri ve sektördeki dijital dönüşüm de toplantıda görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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