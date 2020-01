BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, depremzedeleri ziyaret etti

29.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:06

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, geçen hafta 6,8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ ve Malatya illerini ziyaret ederek, "Hepimizi üzen bir süreç yaşadık. Allah beterinden korusun. Biz Malatya Şube Müdürümüz ile ilk andan itibaren iletişim halinde olduk. Bölgedeki basın mensuplarının ilk andan itibaren ihtiyaçlarını nasıl sorduysak, bundan sonraki süreçte de basınımızın yanında olacağız." dedi.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Duran, Elazığ ve Malatya ziyaretinde, doğum yapan depremzede gazeteciyi de ziyaret ederek, hem geçmiş olsun dileğinde bulundu hem de tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Duran, bölge gazeteleriyle depremin ilk anlarından itibaren iletişimde olduklarını ve bilgi aldıklarını belirterek, sorumlu ve ahlaklı habercilik yapan gazetelere ve gazetecilere teşekkür etti.

Yerel basının bu üzücü olayda gösterdiği duyarlılığa vurgu yapan Duran, "Hepimizi üzen bir süreç yaşadık. Allah beterinden korusun. Biz Malatya Şube Müdürümüz ile ilk andan itibaren iletişim halinde olduk. Bölgedeki basın mensuplarının ilk andan itibaren ihtiyaçlarını nasıl sorduysak, bundan sonraki süreçte de basınımızın yanında olacağız. Depremin sıcaklığı içinde, arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken süreci bölgedeki temsilcilerimizle an be an takip ettik." ifadelerini kullandı.

Duran, şunları kaydetti:

"Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla gereken tüm tedbirleri alarak depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere devletimiz bütün kurumlarıyla seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde bakanlarımız ve ilgili kurumlar ilk andan itibaren görev başındaydı. Devlet ve millet tasada, kederde nasıl yekvücut olunduğunu ortaya koydu. Buna rağmen, özellikle sosyal medyadaki bazı sorumsuz ve nefret dolu, muhalefetle nefreti birbirinden ayıramayan paylaşımlar, sağduyu ve sorumluluk sahibi basının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Bölgedeki basın mensupları başta olmak üzere genel olarak ulusal medyamızın da sorumlu ve ahlaklı haber verme çabası, fedakarca görev yapmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için bölge basınına, buradaki gazetelere ve gazetecilere gereken desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Milletimize ve bölge halkına tekrar geçmiş olsun diyor vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

"Sakarya'da 17 Ağustos depremini yaşadım"

Depremin en çok hissedildiği Yeni Mahalle'de bulunan evlerinde büyük hasar oluşan ve kullanılmaz hale gelen Elazığ Hakimiyet gazetesi sayfa sekreteri Kübra Kabukçu ve gazetenin Spor Müdürü Hüseyin Kabukçu çiftine geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, çiftin, deprem sonrasında dünyaya gelen minik kızları Zeynep'i de ziyaret ederek tebrik etti.

Duran, minik Zeynep'i kucağına alıp, deprem nedeniyle hem acı hem sevinci birlikte yaşayan gazeteci çifti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem çok üzücüydü. Ben de Sakarya'da 17 Ağustos depremini yaşadım. Her depremde farklı acılarla birlikte farklı hikayeler yaşanıyor. Buradaki gazeteci arkadaşlarımız doğum için gün sayarken, deprem oluyor ve doğacak yavruları için evlerinde özenle hazırladıkları bebek odasına dahi giremeyecek duruma geliyor. Geçmiş olsun diyor ve bebeğin ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür yaşamasını diliyorum."

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'a ziyarette Koordinasyon ve İdare Müdürü Mehmet Çelik ile Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru da eşlik etti.

Kaynak: AA