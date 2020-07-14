BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması
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BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında basının haber vermeye, halkı ümitlendirmeye, cesaretlendirmeye devam ederek birleştirici bir güç olduğunu kaydetti.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması
14.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:56

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında basının haber vermeye, halkı ümitlendirmeye, cesaretlendirmeye devam ederek birleştirici bir güç olduğunu kaydetti.

Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ne zaman zincirlerini kırıp düzlüğe çıkmaya çalışsa birilerinin hep ülkeyi durdurmanın hain planlarını kurmaya başladığını anlattı. Bab-ı Ali Baskını'ndan 27 Mayıs'a, 12 Mart'tan 1980'e, 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, Türkiye'nin önünü kesecek darbeler ve muhtıraların demokrasi tarihinde utançla yer aldığını vurgulayan Duran, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Her darbenin, muhtıranın bilançosu ağır olmuş, yaraları sarmak yıllar almıştır. Artık darbelerin sona erdiğine inandığımız bir dönemde, 15 Temmuz 2016 tarihinde de ihanetin sınırı olmadığını gösteren alçakça bir darbe girişimine hep birlikte şahit olduk. Daha önce darbeler görmüş milletimiz ilk defa F16 uçaklarıyla helikopterlerle tanklarla kurşunlarla bu denli tehdit edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gazetecileri kaldığı otele çağırıp basın açıklaması yaptı. Darbe girişiminin milli iradeye yönelik bir ayaklanma olduğunu söyledi ve halkı meydanlara çağırdı. Bu çağrıdan sonra adeta bendini aştı milletimiz, tankların önünü kesti, kurşunlara göğsünü siper etti. Çocuklarını yetim, öksüz, babalarını, annelerini evlatsız bıraktı ama bu vatanı tıpkı Çanakkale'de, Milli Mücadele'de yedi düvele çiğnetmediği gibi hain FETÖ'cü darbecilere de çiğnetmedi. Zafer aziz devletimizin ve milletimizindi. Bu zaferde sivil, asker ve polis 251 canımız şehit düştü, 2 bin 700 canımız da gazi oldu."

"Türk basını 15 Temmuz'da birleştirici güç oldu"

Rıdvan Duran, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimi yaşanırken, Türk medyasının da milleti ve devletiyle omuz omuza tam bir birlik ruhu sergilediğinin altını çizdi. O gece medya kuruluşlarının darbeciler tarafından basıldığını, gazetecilerin sokaklarda direnirken şehit olduğunu, kimi gazetelerin ise ertesi günün baskısını yetiştiremediğini hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"Basınımız haber vermeye, halkı ümitlendirmeye, cesaretlendirmeye devam ederek birleştirici bir güç oldu. Yekvücut olarak vatanperver bir yayıncılık örneği sergiledi. Haberlerde, görüntülerde, yanlı ve yanlış bilgilere basınımız yer vermedi. Aksine, darbe gecesi yayınlarıyla önemli bir sınavı geçerek darbenin başarısız olmasında önemli rol oynadı. Gazeteler zor şartlar altında darbeye direndiler ve cesaretle '15 Temmuz Destanı', 'Millet püskürttü', 'Cuntanın sonu', 'Bu zafer bizim', 'Ülke ve millet kazandı', 'Darbeciler başarılı olamaz', 'Türkiye kırmızı beyaz oldu', 'Başaramazsınız', 'Yaşasın demokrasi', 'Cumhuriyet ve demokrasi kazandı', 'Demokrasiden dönüş yok', 'Millet devlete el koydu', 'İnadına demokrasi' manşetlerini attılar. Biz de Basın İlan Kurumu olarak, basınımızın kahramanca duruşunu anıtlaştırmak için 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaygın ve yerel gazetelerin birinci sayfalarının yer aldığı '15 Temmuz ve Manşetler' adlı kitabı yayınladık. Türk basınını 1961 yılından beri destekleyen Basın İlan Kurumu, bundan sonra da bu yolda hizmetlerine devam edecektir. Aziz vatanımızın bir daha böyle bir ihanetin imtihanıyla karşılaşmamasını diliyor, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu süreçte gösterdiği sağlam ve şuurlu duruş için basınımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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