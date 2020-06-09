BİK Genel Müdürü Duran: "Yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istiyoruz" Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istediklerini bildirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istediklerini bildirdi.

Genel Müdür Duran, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Duran, BİK'in Edirne'de açacağı temsilcilik konusundaki katkılarından dolayı Vali Canalp'e teşekkür etti.

Daha sonra Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Duran'ı, AA Bölge Müdürü Salih Baran karşıladı.

Duran, ziyarette yaptığı konuşmada, gazeteleri demokrasinin ana unsurlarından, ana aktörlerinden gördüklerini vurguladı.

Özellikle yerel gazetelerin bölgelerindeki sorunları muhataplarına taşımaları hususunda önemli bir görevi yerine getirdiklerinin altını çizen BİK Genel Müdürü Duran, şunları kaydetti:

"Ulusal gazetelerin yereli bu kadar yakından takip edebilmesi mümkün değil. Ama yerel gazeteler yereldeki bütün sorunları ilgililerine ulaştırabilen bir sektör. Bunun için biz yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istiyoruz. Yerel gazetelerde bir de çok uzun yıllardır oluşmuş bir kültür de var. Haberi kaynağından teyit edebiliyorlar. Bazı kurumsallaşamamış internet siteleri gibi değil. Onun için hatta mümkünse internet haberciliğini de yerel gazetelerin güçlendirmesini istiyoruz. Yani kendi gazetelerinin internet sitelerini de güçlendirmesini istiyoruz. Çünkü o kültürü oraya da taşımalarını istiyoruz."

Duran, Kovid - 19 salgını sürecinde tüm dünyanın sıkıntılı süreçten geçtiğini Türkiye'nin ise devletin aldığı önlemlerle daha az sıkıntı yaşandığını ifade etti.

BİK'in de bu süreçte çeşitli önlemler aldığın anımsatan Duran, "BİK olarak gazetelerle ilgili aldığımız önlemler çerçevesinde paydaşlarımızın önemli sorunlarının büyük ölçüde gidermiş olduk. İnşallah ilanların açılmasıyla beraber, 15 Haziran'dan sonra zaten yeni normal süreçte büyük ölçüde bu kaybetmediğimiz, kenarda duran ilanlarla beraber, çok daha fazla ilan alarak ekonomik koşulları nispeten daha iyi hale getireceğiz." dedi.

Salgın öncesi gerçekleşen BİK Genel Kurulu'nda tüm Türkiye'de temsilcilikler açma kararı aldıklarını ilk temsilciliği de Edirne'de açacaklarını ifade eden Duran, valiliklerden ve diğer kamu kurumlarından bu konuda destek aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA