BİK Genel Müdürü Duran: "Yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istiyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BİK Genel Müdürü Duran: "Yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istiyoruz"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istediklerini bildirdi.

BİK Genel Müdürü Duran:
09.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:24

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istediklerini bildirdi.

Genel Müdür Duran, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Duran, BİK'in Edirne'de açacağı temsilcilik konusundaki katkılarından dolayı Vali Canalp'e teşekkür etti.

Daha sonra Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Duran'ı, AA Bölge Müdürü Salih Baran karşıladı.

Duran, ziyarette yaptığı konuşmada, gazeteleri demokrasinin ana unsurlarından, ana aktörlerinden gördüklerini vurguladı.

Özellikle yerel gazetelerin bölgelerindeki sorunları muhataplarına taşımaları hususunda önemli bir görevi yerine getirdiklerinin altını çizen BİK Genel Müdürü Duran, şunları kaydetti:

"Ulusal gazetelerin yereli bu kadar yakından takip edebilmesi mümkün değil. Ama yerel gazeteler yereldeki bütün sorunları ilgililerine ulaştırabilen bir sektör. Bunun için biz yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istiyoruz. Yerel gazetelerde bir de çok uzun yıllardır oluşmuş bir kültür de var. Haberi kaynağından teyit edebiliyorlar. Bazı kurumsallaşamamış internet siteleri gibi değil. Onun için hatta mümkünse internet haberciliğini de yerel gazetelerin güçlendirmesini istiyoruz. Yani kendi gazetelerinin internet sitelerini de güçlendirmesini istiyoruz. Çünkü o kültürü oraya da taşımalarını istiyoruz."

Duran, Kovid - 19 salgını sürecinde tüm dünyanın sıkıntılı süreçten geçtiğini Türkiye'nin ise devletin aldığı önlemlerle daha az sıkıntı yaşandığını ifade etti.

BİK'in de bu süreçte çeşitli önlemler aldığın anımsatan Duran, "BİK olarak gazetelerle ilgili aldığımız önlemler çerçevesinde paydaşlarımızın önemli sorunlarının büyük ölçüde gidermiş olduk. İnşallah ilanların açılmasıyla beraber, 15 Haziran'dan sonra zaten yeni normal süreçte büyük ölçüde bu kaybetmediğimiz, kenarda duran ilanlarla beraber, çok daha fazla ilan alarak ekonomik koşulları nispeten daha iyi hale getireceğiz." dedi.

Salgın öncesi gerçekleşen BİK Genel Kurulu'nda tüm Türkiye'de temsilcilikler açma kararı aldıklarını ilk temsilciliği de Edirne'de açacaklarını ifade eden Duran, valiliklerden ve diğer kamu kurumlarından bu konuda destek aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: BİK Genel Müdürü Duran: "Yerel gazetelerin ayakta kalmalarını ve daha güçlü olmalarını istiyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:24:34. #1.14#
title