BİK Genel Müdürü Duran: "Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları minimize etmeye çalıştık"
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BİK Genel Müdürü Duran: "Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları minimize etmeye çalıştık"

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, küresel salgın sürecinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmeye çalıştıklarını, ilanların yüzde 70 azaldığı bu dönemde tedbirler aldıklarını söyledi.

BİK Genel Müdürü Duran:
12.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:07

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, küresel salgın sürecinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmeye çalıştıklarını, ilanların yüzde 70 azaldığı bu dönemde tedbirler aldıklarını söyledi.

Ordu'da yeniden açılacak temsilcilik için kente gelen Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BİK'nin 1961'den bu yana yapılandırmasını sürdürdüğünü ifade etti.

Bu dönemde daha kurumsallaşmayı hedeflediklerini belirten Duran, Türkiye'nin her yerinde bulunmayı arzu ettiklerini ve bu konuda çalıştıklarını kaydetti.

81 ilde BİK'nin temsilciliklerinin olacağının altını çizen Duran, yazılı basına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Duran, yerel basını çok önemsediklerine vurgu yaparak, "Yerel basınımız şehrin kılcal damarlarına kadar inebilen ve o şehrin sorunlarını vatandaşlarımıza aktarabilen yerel demokrasinin ana unsurlarındandır. Bu yüzden BİK olarak onları sahiplenmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yazılı basının özellikle dijitalleşme fırtınasından sonra ciddi anlamda tiraj kaybettiğini aktaran Duran, "Artık kağıttan çıkan dünyada ve Türkiye'de medya kuruluşları var. Bu gazeteler sadece internet ortamında varlığını sürdürmektedir. Yaşanan süreci hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

BİK olarak bu sürece daha adapte olarak hazırlandıklarını söyleyen Duran, bunun için kalkınma ajanslarının organizasyonunda birtakım eğitim çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

"Gazetelerimiz internet ortamında da güçlerini göstersinler"

Duran, "Biz istiyoruz ki gazetelerimiz internet ortamında da güçlerini göstersinler. Yerel kültürlerini internet ortamına da aktarsınlar. Gazetelerimizin haberin içeriğini ve güncel haberler konusunda varlıklarını internet ortamına taşısın istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız oldu. 7 ay içerisinde beş bölgede çalışmalar yaptık. İnşallah bunun devamını diğer illerde de getireceğiz." diye konuştu.

Yerel basının sorunlarına değinen Duran, özellikle reklam pastasında yaşanan kaymaların sıkıntılar doğurduğunu vurguladı.

Bazı reklamların internete kaydığını söyleyen Duran, "Maalesef yazılı basınımız ciddi reklam kaybına uğradı. Özellikle pandemi sürecinde ilanlarda yüzde 70 oranında gerilemeler oldu. Ancak bizim buna yönelik birtakım tedbirlerimiz oldu. Mart ayında ilk vaziyet alan kurumlardan bir tanesiyiz. Biz yaşanan sıkıntıları minimize etmeye çalıştık. Gazetecilerin bizden faizsiz aldığı kredileri erteledik. Özellikle işten çıkarılmalara asla taviz vermedik. Bu noktada gazetecilere can suyu olduk diyebiliriz." dedi.

İletişim Fakültesi öğrencilerine tavsiyeler

Genel Müdür Duran, İletişim Fakültesi öğrencilerine ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Bizim gönlümüz fakültelerden mezun olan arkadaşlarımızın bir süre yerel gazetelerde pişmelerini arzu ediyor. Biz bu arkadaşlarımızın yerel basında staj ya da part-time çalışmaları anlamında bulunmalarını çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın bu ortamları görmelerini bekliyoruz. Yerel gazeteler çok ciddi okuldur ve eğitim alanıdır. Öğrenciler okullarına ne kadar kıymet veriyorlarsa sahaya da o kadar kıymet vermelidirler. Özellikle gündemi takip etmelidirler. İletişim Fakültesinde okuyan bir öğrencinin Cumhurbaşkanı'nın bugün hangi ülkenin lideri ile görüştüğünü bilmesi lazım. Dolayısıyla gazete okumaları ve gündemi takip etmeleri gerekiyor. Gündem dışı kalan bir iletişim fakültesi öğrencisi aslında bu fakültede okumuyor demektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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