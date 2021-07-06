BİK Genel Müdürü Duran, Kovid-19 sürecinden yerel medyanın daha az etkilenmesi için önlem aldıklarını söyledi
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BİK Genel Müdürü Duran, Kovid-19 sürecinden yerel medyanın daha az etkilenmesi için önlem aldıklarını söyledi

BİK Genel Müdürü Duran, Kovid-19 sürecinden yerel medyanın daha az etkilenmesi için önlem aldıklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yerel medya için önlem aldıklarını ancak tiraj konusunda ciddi kayıp bulunduğunu belirtti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yerel medya için önlem aldıklarını ancak tiraj konusunda ciddi kayıp bulunduğunu belirtti.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Duran, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19'dan etkilenen birçok sektör olduğuna dikkati çeken Duran, "Basın İlan Kurumu olarak özellikle yerel medyanın, yazılı medyanın daha az etkilenmesi için bir dizi önlem aldık ve mümkün oldukça az etkilenmelerini sağladık. Özellikle tiraj noktasında ciddi kayıplarımız oldu. Bunların tekrar telafisi ve yerel medyanın gelecek projeksiyonu ile ilgili illerimizi ziyaret ediyoruz." dedi.

Kastamonu'yu da bu kapsamda ziyaret ettiğini anlatan Duran, "Kastamonu Türkiye'nin en kadim geçmişi olan illerinden bir tanesi. Gazetelerimizle istişarelerde bulunacağız. Nasıl daha onları güçlü hale getirebiliriz, gelirlerini artırabiliriz, hep beraber istişare edeceğiz. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkacak." diye konuştu.

Duran'a Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz tarafından İstiklal Marşı'nın yayımlandığı Açıksöz gazetesinin nüshası hediye edildi.

Duran, daha sonra gazete temsilcileriyle Penbe Han'da bir toplantı düzenleyerek, talepleri dinledi, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Duran'a ziyaretinde BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ile BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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