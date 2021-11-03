BİK Genel Müdürü Duran Gaziantep'te kurumların basın ve halkla ilişkiler birimleriyle buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, kamu kurum ve kuruluşlarının halka ilişkiler ve medya alanlarında görevli çalışanlardan empati kurulmasını isteyerek, "Sizler de bir vatandaş olarak kamu kurumlarında nasıl karşılanmak istiyorsanız bulunduğunuz kurumlarda da vatandaşlarla iletişimleriniz o şekilde yapın isteriz." dedi.

Duran, Gaziantep Valiliği, BİK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) işbirliğinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler Birimlerinde Çalışan Personelin Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi" programında yaptığı konuşmada, gazetelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler ile medya kısımlarıyla eğitim çalışmaları organize ettiklerini söyledi.

2000'li yılların ardından kamu kurumlarında iletişim kavramının ön plana çıktığını anlatan Duran, "Daha öncesinde kurumlarda tek taraflı yapılan ve vatandaşın dilekçeyle müracaat ettiği iletişim, iki taraflı gerçekleştirilen bir eylem oldu. Teknolojin gelişmesi ve dijitalleşmeyle vatandaşın ulaşabildiği birçok alan var. Kamu kurumlarımız da e-nabız ve e-devlet gibi uygulamalarla dijitalleşme anlamında birçok özel kuruluşun önünde gidiyor." diye konuştu.

Duran, 2019 verilerine göre CİMER'e müracaatın 3 milyonu geçtiğine işaret ederek, vatandaşların CİMER'i kullanmayı çok iyi bildiğini dile getirdi.

Bu konuda kurum ve kuruşlardaki hakla ilişikler ve medya çalışanlarına büyük iş düştüğünü vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Çünkü kurumlardaki ilgili birimlerimizin çalışanları, devletin gülen yüzüdür. Vatandaşa kapı-duvar olmayan, açılan yüzüsünüz. Vatandaş bir şekilde üst yöneticilere, hele ki sosyal medyanın bu kadar üst düzeyde kullanıldığı bir dönemde çok faklı kanallarla ulaşabiliyor, derdini ve sorununu aktarabiliyor. Bunun yanında istismar da edebiliyor. Kamu yöneticileri bu konuda mağdur da olabiliyor, bununda farkındayız. Bu konuda özellikle hassasiyetli olunmasını bekliyoruz. Vatandaşlarla empati kurulmasını istiyoruz. Sizlerde bir vatandaş olarak kamu kurumlarında nasıl karşılanmak istiyorsanız bulunduğunuz kurumlarda da vatandaşlarla iletişimleriniz o şekilde yapın isteriz."

Vali Davut Gül ise vatandaş ve devlet arasındaki ilişkinin değiştiğini söyledi.

Geçmişte vatandaşların televizyon ve radyoyla kendilerini ifade ettiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın talepleri var ve devlet olarak bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Millet patron, bizler de vatandaşlara hizmet eden kamu görevlileriyiz. Patronun millet olduğu yerde de vatandaşlarla iletişim için olabildiğince iletişim kanallarının kullanılması gerekiyor. Sadece onlara usulen verilen bir cevap değil, taleplerini yerine getirecek açıklayıcı bilgi vermek durumundayız."

Gül, kurumların resmi sosyal medya hesapların olması ve aktif şekilde kullanılması gerektiğine de dikkati çekti.

Yarın sona erecek ve yaklaşık 60 çalışanın katıldığı eğitim programında akademisyen ve eğitmenler, katılımcılara sunum ve bilgilendirmeler yapacak.