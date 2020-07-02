BİK Genel Müdürü Duran: "Gazetecilik internet medyasına kaydı" Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, gazeteciliğin internet medyasına doğru kaydığını ve gazetelerin okunmadığı için tirajların azaldığını söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, gazeteciliğin internet medyasına doğru kaydığını ve gazetelerin okunmadığı için tirajların azaldığını söyledi.

BİK Genel Müdürü Duran, yerel gazeteciliğin reklam alma ve maddi sorunlar yaşadığına dikkati çekerken, yeni dönemin artık dijital çağ olduğunu anımsattı.

Gazetelere verilen haber akışının internet sitelerine de aktarılması gerektiğini söyleyen Duran, "Artık gazetecilik sektörünün internet medyasına kaydığını, tirajların düştüğünü görüyoruz. Ulusal basınımız bu işi gayet güzel götürüyor ama yerel basınımızda bazı sıkıntılar var ve bu sorunların aşılmasını istiyoruz. Kendi gazetecilik kültürlerini internet mecralarına taşısınlar ve en iyi haberleri ulaştıran internet mecrası olsunlar. Burası 6'ıncı eğitim bölgemiz yerel medyamızla birlikte bu çalışmaları sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Rıdvan Duran, gazetecilerle düzenlenen akşam yemeğinin ardından Alpedo-Kervan Tesislerinde satırla Maraş dondurması kesti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA