BİK, Basına Destek Paketi'nin süresini uzattı
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BİK, Basına Destek Paketi'nin süresini uzattı

BİK, Basına Destek Paketi'nin süresini uzattı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Basın İlan Kurumu (BİK), pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresinin 31 Ekim 2021...

Basın İlan Kurumu (BİK), pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılması kararı aldı.

BİK, yaptığı açıklamayla Basına Destek Paketi'nin süresini uzattığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle, resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, salgınından minimum etkilenmesi ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle gazetelerin mağduriyet yaşamamaları için, Resmi Gazetenin 24 Şubat 2021 tarihli nüshasında yayımlanan BİK Genel Kurulunun 215 sayılı kararının 2. maddesinin süresi 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış şartlarını kapsayan madde şöyle:

2. Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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BİK, Basına Destek Paketi'nin süresini uzattı - Haberler Ekonomi
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