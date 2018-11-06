Biib 2018'e Rekor İlgi

Bu sene 5'incisi yapılan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na (BİİB'2018) on binlerce vatandaş ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve İş-Kur ortaklığında yapılan ve açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın katıldığı BİİB'2018, yoğun ilgi gördü. Merinos AKKM'deki stantlarda iş arayanlarla firma yetkilileri görüşmeler yaparken, diğer yandan Orhangazi, Yıldırım Beyazıd, Hüdavendigar ve seminer salonlarında konferans ve sertifikalı eğitim programları düzenlendi. 10 holding, 20 şirketler grubu ve toplamda 191 firmanın 200 stantla katıldığı, 3 konferans ile 30 sertifikalı eğitim programının yer aldığı buluşmaya, 50 binin üzerinde Bursalı katılım gösterdi.

"Ahmet Şerif İzgören-Şermin Yaşar (Oyuncu Anne)-Hakan Mengüç"

Merinos AKKM Orhangazi ve Yıldırım Beyazıd salonlarında düzenlenen konferans programlarında kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, yazar Şermin Yaşar ile yazar Hakan Mengüç sevenleriyle bir araya gelerek birbirinden farklı konularda sunumlar yaptı. Konferanslara yüzlerce kişi akın etti. - BURSA