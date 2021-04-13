BİHMED'de genel kurul gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİHMED'de genel kurul gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BİHMED'de genel kurul gerçekleştirildi

BİHMED genel kurulunda tek listeyle gidilen seçimde, Başkan Kadir Oruç 3 yıllığına göreve seçildi.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler

BİHMED genel kurulunda tek listeyle gidilen seçimde, Başkan Kadir Oruç 3 yıllığına göreve seçildi.

Divan Başkanlığını BİHMED ve Bursa İmam-Hatip Lisesinin önemli değerlerinden biri Necmettin Şenocak hocanın yaptığı 14. Genel Kurulda tek listeyle gidilen seçimde 3 yıllığına oy birliği ile mevcut Başkan Kadir Oruç seçildi. Genel kurula katılan Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Buraların adı başkanlık olduğuna bakmayın. Bu yükü taşımak çok zordur. Hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için sorumluluğu alan yönetime başarılar dilerim" diyerek yönetimi tebrik etti.

BİHMED Başkanı Kadir Oruç, "Bizler başkan merkezli bir dernekten ziyade ekip ruhunu rabbine kul, peygamberine ümmet, devletine ve milletine bağlı nesillerin yetişmesine katkı sunma anlayışının üzerine bina etmekteyiz. Rabbimiz gayretlerimizi artırsın. Fitneden ve fesattan bizleri korusun. Gayemizden sapmadan arkadaşlarımız ve sizlerin desteği ile bayrağımızı daha yükseklere çıkarmayı nasip etsin" dedi.

Genel Müdürü Ali Haydar Yıldırım'a, BİHMED için yaptığı çalışmalardan dolayı, plaket takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Diego Caner Erkin Necip Uysal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BİHMED'de genel kurul gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:44:02. #1.16#
title