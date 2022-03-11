Bigo Live Gaming Türkiye, Yayıncılarına Özel PUBG Mobile Turnuvasını Duyurdu!

Bigo Live Gaming Türkiye, yayıncılarını bu kez PUBG Mobile turnuvasında buluşturuyor. 2250$ ödül havuzu bulunan turnuvada takımlar ödülden pay almaya çalışmak için kıyasıya mücadele edecekler. 96 Takım slotunun bulunduğu büyük turnuvanın detayları şu şekilde:

Takım: 525$

Takım: 350$

Takım: 225$

Takım: 150$

Takım: 100$

Takım: 100$

Takım: 100$

Takım: 100$

Aile Ödülleri

Aile: 300$

Aile: 200$

Aile: 100$

Tarihler

12-13 Mart

Kayıtlar 11 Mart, saat 18.00'de kapanacak!

Bigo Live Gaming TR'nin gelecek turnuvalarından haberdar olmak için discord sunucusuna buraya tıklayarak katılmayı unutmayın!

EsporGazetesi.com / Gamegar