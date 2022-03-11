Bigo Live Gaming Türkiye, Yayıncılarına Özel PUBG Mobile Turnuvasını Duyurdu! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bigo Live Gaming Türkiye, Yayıncılarına Özel PUBG Mobile Turnuvasını Duyurdu!

EsporGazetesi.com - Gamegar
 - Güncelleme:
Bigo Live Gaming Türkiye, Yayıncılarına Özel PUBG Mobile Turnuvasını Duyurdu!

Bigo Live Gaming Türkiye, yayıncılara özel kez PUBG Mobile turnuvası düzenliyor.

Bigo Live Gaming Türkiye, yayıncılarını bu kez PUBG Mobile turnuvasında buluşturuyor. 2250$ ödül havuzu bulunan turnuvada takımlar ödülden pay almaya çalışmak için kıyasıya mücadele edecekler. 96 Takım slotunun bulunduğu büyük turnuvanın detayları şu şekilde:

Takım: 525$

Takım: 350$

Takım: 225$

Takım: 150$

Takım: 100$

Takım: 100$

Takım: 100$

Takım: 100$

Aile Ödülleri

Aile: 300$

Aile: 200$

Aile: 100$

Tarihler

12-13 Mart

Kayıtlar 11 Mart, saat 18.00'de kapanacak!

Bigo Live Gaming TR'nin gelecek turnuvalarından haberdar olmak için discord sunucusuna buraya tıklayarak katılmayı unutmayın!

EsporGazetesi.com / Gamegar

Türkiye, Mart, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title