Bigo Live Gaming Türkiye, Yayıncılarına Özel PUBG Mobile Turnuvasını Duyurdu!
EsporGazetesi.com - Gamegar
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Bigo Live Gaming Türkiye, yayıncılara özel kez PUBG Mobile turnuvası düzenliyor.
Bigo Live Gaming Türkiye, yayıncılarını bu kez PUBG Mobile turnuvasında buluşturuyor. 2250$ ödül havuzu bulunan turnuvada takımlar ödülden pay almaya çalışmak için kıyasıya mücadele edecekler. 96 Takım slotunun bulunduğu büyük turnuvanın detayları şu şekilde:
Takım: 525$
Takım: 350$
Takım: 225$
Takım: 150$
Takım: 100$
Takım: 100$
Takım: 100$
Takım: 100$
Aile Ödülleri
Aile: 300$
Aile: 200$
Aile: 100$
Tarihler
12-13 Mart
Kayıtlar 11 Mart, saat 18.00'de kapanacak!
Bigo Live Gaming TR'nin gelecek turnuvalarından haberdar olmak için discord sunucusuna buraya tıklayarak katılmayı unutmayın!
EsporGazetesi.com / Gamegar