Bigo Live Gaming Türkiye, 2022'de Düzenleyeceği ilk Free Fire Turnuvasını Duyurdu

Bigo Live Gaming Türkiye'de turnuva heyecanı bu kez Free Fire ile devam ediyor.

Ön Elemeler 28 Ocak, Elemeler 29 Ocak'ta!

144 slotluk turnuvanın elemeler aşamasında takımları zorlu rakipler bekliyor. 12 ayrı grubun

yarışacağı aşamada her gruptan en iyi 4 takım, Elemeler aşamasına yükselecek. Elemeler

aşamasında ise 4 grup olacak ve bu gruplardan en iyi 3'er takım final lobisine yerleşmeye

hak kazanacak.

Final 30 Ocak'ta Gerçekleşecek!

Free Fire Kupası'nın finali 30 Ocak saat 17.00'de Bigo Live'da canlı gerçekleşecek. 3 maç

üzerinden oynanacak final maçlarında takımlar en iyi olabilmek için kıyasıya rekabet edecek.

2500$'lık Ödül Havuzlu Free Fire Turnuvası!

Bu büyük mücadele, 2500$'lık büyük ödül havuzuyla göz dolduruyor. Takım sıralamasına

göre ödüllerin dağılımı şu şekilde:

1. Takım: 500$

2. Takım: 300$

3. Takım: 200$

4. Takım: 150$

5. Takım: 100$

6. Takım: 100$

7. Takım: 100$

8. Takım: 100$

Aile Ödülleri

1. Takım: 400$

2. Takım: 300$

3. Takım: 250$

Son Kayıt 28 Ocak Saat 13.00!

Bu büyük rekabette ödülden pay almak ve mücadeleye ortak olmak için, kayıt tarihini

kaçırmayın. Bu bağlantı üzerinden kayıt formuna ulaşabilirsiniz.

EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri