Bigiad'tan Bitlis Ziyaretleri

Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Yönetim Kurulu ve üyelerinden oluşan heyet, Bitlis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

BİGİAD Genel Başkanı Bilal Adabağ başkanlığında Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin ve genel merkez ve Bitlis şubesinin yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla Güroymak, Adilcevaz ve Ahlat ilçelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde, bölgede yapılabilecek yatırımlarla alakalı fikir alışverişinde bulunuldu. Bitlis ziyareti kapsamında sabah saatlerinde ilk olarak Güroymak ilçesine bir ziyaret gerçekleştiren BİGİAD ekibi, düzenlenen kahvaltı programının ardından Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ile bir araya gelen BİGİAD heyeti, gerek kaymakamlık ve gerekse belediye tarafından ilçede yürütülen çalışma, yatırım ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. İlçede yapılabilecek yatırımlar konusunda Alibeyoğlu ile fikir alışverişinde bulunan BİGİAD heyeti, her zaman her türlü işbirliğine hazır oldukları ifade etti.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerek belediye ve gerekse kaymakamlık olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili heyet üyelerini bilgilendirdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçede faaliyet sürdüren Nur Tekstil'in atölyesini ziyaret eden heyet üyeleri, daha sonra ilçede taziye ziyaretinde bulunarak, Adilcevaz ilçesine geçtiler.

Adilcevaz ilçesini ziyaret eden heyet üyeleri, burada Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u makamında ziyaret etti. İlçede devam eden çalışmalar ve belediyenin projeleri ile ilgili bilgi alan heyet üyelerine Başkan Göksoy tarafından ikramlık ceviz reçeli hediye edildi. Heyet üyeleri ise, ilgi ve alakalarından ötürü Başkan Göksoy'a teşekkürlerini iletti.

Adilcevaz ziyaretinin ardından Ahlat ilçesine geçen heyet üyeleri, burada ise Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti. Bir süre Başkan Çoban'la görüşme yapan heyet üyeleri, ilçede yapılabilecek yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili heyet üyelerini bilgilendiren Başkan Çoban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyet üyelerini ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerde BİGİAD'ın çalışmaları hakkında bilgi veren BİGİAD Genel Başkanı Bilal Adabağ, bölgede yatırım yapılması konusunda her zaman her türlü işbirliğine hazır oldukları ifade etti. - BİTLİS