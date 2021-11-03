BURSA (Habermetre) - 200. 000 TL hibe desteği verilen TÜBİTAK 1512 BİGG ULUKOZA Cerrahi Stapler ve Biyolojik Membran Tıp Çağrıları Açıldı!

Tüm sektörlerde olduğu gibi, medikal alanda da ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklar kullanılarak tasarlanması, üretilmesi ve yurtdışı pazarlarda rekabetçi olarak pazarlanması için ülke çapında birçok faaliyet yürütülmektedir. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı koordinatörlüğü ile Sağlık Sanayi İşbirliği Platformu kurulmuştur. Özel sektör, hastane ve üniversite temsilcileri ile yapılan çalışmalar neticesinde Cerrahi Staplerin ve Biyolojik Membranların Türkiye'deki bilgi birikimi ile geliştirilebileceğine ve hatta çok daha yeni teknik çözümlerin ortaya çıkabileceği aşikardır. Yapılacak çalışmaların TÜBİTAK 1512 BİGG ULUKOZA Teknogirişim Sermayesi Desteği ile ilk yatırım ihtiyacı büyük oranda karşılanacaktır.

Cerrahi Stapler veya Biyolojik Membranlar ile ilgili geliştirmek istediğin projen varsa 200. 000 TL hibe desteği için aşağıdaki linkten başvurunuz ve BİGG ULUKOZA'nın ücretsiz eğitim ve mentorluk hizmetlerinden faydalanınız!

Başvuru yapmak için: buutto. link/uuEnW

Sorularınız ve program hakkında detaylar için: http://uludag. edu. tr/ttipcagri

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021!

Avantajları:

Bursa Uludağ Üniversitesi TTO 'nun ULUKOZA programı, iş fikri sahibi ekiplere, ofis imkanı, ücretsiz eğitim, mentor ve danışmanlıklar, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları ve ön prototip/ MVP imalatı, laboratuvar altyapısı kullanım imkanları sağlayacaktır.

Türkiye'nin en büyük hastanelerinden ve tıp fakültelerinden olan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ve en köklü mühendislik fakültelerinden olan Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ve çok farklı bölümlerden akademisyenlerle ve Bursa Uludağ Üniversitesi altyapılarıyla çalışma imkanı olacaktır. Ek olarak çağrıda işbirliğinde bulunan Coşkunöz firması başta olmak üzere birçok özel sektör kuruluşu ile ortak çalışma fırsatına kavuşacaktır.

İlk müşteri ve sahada denemelerin yapılması, ürünler için ruhsatlandırma gibi pazara giderken ihtiyaç duyulacak çalışmalarda destek verilir.

Çağrı konuları ihtiyaç odağı ile ortaya çıktığından dolayı pazarı hazır ve büyüyen aynı zamanda da niş ürünler olması nedeniyle de TÜBİTAK 1512 programından geçmesi oldukça yüksektir. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi de ilk müşterisi olma fırsatı sağlayacağından fikirlerin ticarileşmesi çok daha hızlı olabilecektir.

Programdan mezun olup 1512 programına geçen ekiplere projenin yürütülmesinde, yatırım ihtiyaç tespiti ve yatırıma erişimde, ürünlerin ticarileşmesi de ve daha birçok alanda destek verilecektir.

Bu programa kimler başvurabilir?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilir.

Örgün öğrenim veren üniversitelerin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından tüm mezun olan kişiler başvuru yapabilir.

Daha önce TÜBİTAK 1512 ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Programlarından destek alanlar ve başvuru itibari ile bir şirketin ortaklık yapısında bulunan kişiler programa başvuramamaktadır.

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