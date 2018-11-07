Bigalı Öğrenciler Fidan Dikti

Biga'da, Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi kapsamında öğrenciler fidan dikti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları iş birliğiyle uygulamaya konulan Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi kapsamında, Biga'da fidan dikim töreni düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Can, Abdiağa köyü Işıkeli yolu mevkisindeki ağaçlandırma alanında düzenlenen törende, projede çocukların yer almasının kendilerini ayrıca heyecanlandırdığını söyledi.

Projede, ağaç sevgisinin çocuklara aşılanması, orman bilinci ile çevreye duyarlılık kazandırılması adına gençlerin kendilerine ait birer fidanlarının olacağını belirten Can, "İnşallah ebediyen bu fidanlarımız yaşayacak. Bu bilinçle de çocuklarımızın büyümesini arzu ediyoruz. Bu çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Celal Avcı, İlçe Sağlık Müdürü Kıvanç Işık, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca ile AK Parti ilçe teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı törende, öğrenciler tarafından 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.