Bigalı Karateci Milli Takım Seçmelerine Katılacak

Biga Dumlupınar Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi ve Biga Karate Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bengisu Fıstıkçı, milli takım seçmelerine davet edildi.

Okul müdürü Nail Şevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencisi ile gurur duyduğunu söyledi.

Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve Biga Karate Gençlik Spor Kulübü Başkanı Antrenör Süleyman Orhan ise "4 Mayıs Cuma günü Dünya Karate Federasyonu tarafından tüm dünyada organize edilen Avrupa Karate Ligi'ne Türkiye Karate Federasyonun Gaziantep ilinde düzenlediği Türkiye Şampiyonası'nda milli takım teknik kurul tarafından yapılan seçme karşısında, sporcumuz artı 47 kiloda başarılı performansından dolayı seçmelere katılmaya hak kazanmıştır." dedi.

Bengisu Fıstıkçı'nın ilk ikiye girdiği taktirde Dünya Karate Federasyonu ve Olimpiyat komitesi tarafından değişik ülkelerde kamplarda yetiştirileceğini ifade eden Orhan, "2014 Olimpiyatlarında Türkiye adına başarılı olması sağlanacak. Bundan dolayı sporcumuz Çanakkale adına seçilmiş ve onura edilmiştir. Sporcumuz Bengisu Fıstıkçı şampiyonada başarılı olacaktır ve inşallah ilimizi, ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Şimdiden başarılar diliyorum kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.