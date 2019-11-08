Bigadiç'te Süt Üreticileri Birliği akaryakıt istasyonu açtı

08.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:04

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği tarafından Balıkesir Yolu Üzerine yaptırılan akaryakıt istasyonunun açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, "Bigadiç üreticilerinin bir arada neler yapabildiğinin en güzel örneğini bugün burada görüyoruz. Üreticiler olarak birbirimize sahip çıkma zamanıdır. Bigadiç'te yapılacak yatırımların her zaman yanında olacaklarını söyleyerek, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bigadiç yatırımlarımızla aydınlanacak. Dolayısıyla bize güvenin bize güvenmeye devam edin. İstasyonumuzun Bigadiç'imize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim utandırmasın. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Dualarla yapılan açılış törenine İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan, Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Saylak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç, Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur, STK temsilcileri, muhtarlar, süt üreticileri ve davetliler katıldı.

Açılışın ardından üreticilere ve misafirlere yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA