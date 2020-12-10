Bigadiç'te kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi
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Bigadiç'te kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi

10.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:02
Bigadiç'te kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması için kontrollere başladı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması için kontrollere başladı. Polis ekipleri durdukları araçlarda kış lastiği takılıp takılmadığını incelediler.

Bigadiç Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, geçtiğimiz 1 Aralık ayında başlayan kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Bigadiç Meslek Yüksekokulu karşısında ki uygulama noktasında ticari araçlar ve taksiler üzerinde uygulama gerçekleştiren ekipler, cihazla ölçüm yaptı. Denetime tabii tutulan araçların kar lastiklerinin takılı bir şekilde yola çıktıkları gözlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başladı ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. - BALIKESİR

Bigadiç'te kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi
Bigadiç'te kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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