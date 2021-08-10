Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri iki şüphelinin evinde 30 kök kenevir ve 3 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri iki şüphelinin evinde 30 kök kenevir ve 3 ateşli silah ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 30 kök kenevir, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı