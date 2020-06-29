Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu
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Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir tarlada 100 kök kenevir ele geçirdi.

Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu
29.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:21

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir tarlada 100 kök kenevir ele geçirdi.

Balıkesir Il Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen M.A. isimli şüphelinin tarlasında yapılan aramada 100 kök kenevir ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli M.A. hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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