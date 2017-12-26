Bigadiç'te Dr. Halil Kırbıyık Göreve Başladı

Bigadiç Devlet Hastanesinde Başhekim olarak Balıkesir Devlet Hastanesinde Dahiliye uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Halil Kırbıyık göreve başladı.



Bigadiç Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Dr. Halil Kırbıyık göreve başladı.



Kendi memleketi olan ilçesinde hizmet vermenin gurur verici olduğunu belirten Kırbıyık, "Bigadiç'li olmam ve bizzat kendi halkıma hizmet edecek olmam, benim açımdan gurur verici bir durumdur. Hemşerilerimizin gerek sağlık hizmetleri gerekse hastanemizin imkanları yönünden sıkıntı çekmemeleri için gayret ve azmimizi seferber edeceğiz. Hastanemizin personel kadrosunda eksikler olmasına rağmen sağlık hizmetlerini aksatmayacak konumdadır. Tabi ki en mükemmeli yakalamak, eksik personeli tamamlayarak halkımıza hizmeti tam ve kusursuz sunmak gibi bir misyonu üstlendiğimizin şuurundayız. 'dedi.



"Eksik olan doktor kadrolarımız için çalışmalarımız sürüyor"



Bigadiç Devlet Hastanesinde görev yapan personel hakkında bilgi veren Kırbıyık "Şu anda Hastanemizde, acil servisinde 12 pratisyen hekim, Dahiliye, Genel Cerrah, Üroloji, Psikiyatri, Radyoloji, Kardiyoloji, Çocuk Sağlığı, Biyokimya, Fizik Tedavi ve Anestezi uzmanları görev yapmaktadır. Kulak Burun Boğaz Uzmanımız Ocak ayında göreve başlayacak. En kısa zamanda eksik olan, Kadın Doğum Uzmanı, Nöroloji ve Göz Doktorunu hastanemize kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu doktorlarımızda hastanemizde görevlerine en kısa zamanda başlayacaklardır. Doktorlarımızı artık ilçemiz Hastanesinde tutmaya çalışıp vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız" dedi. - BALIKESİR