Bigadiç'te 10 metrekarelik helvacı dükkanında dede mesleğini sürdürüyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 2009 yılında mezun olan 35 yaşındaki Ali İhsan Eröz, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde dedesinden kalma 10 metrekarelik dükkanda tahin helvası üretiyor.

Eröz, eğitimini aldığı gıda mühendisliği yerine, küçüklüğünden beri dedesinden, babasından öğrendiği geleneksel yöntemle helvacılık yapmaya karar verdi.

Yerli susam ve şekerden katkısız helva imal eden Eröz, AA muhabirine, helvayı günlük taze olarak ürettiklerini söyledi.

Balıkesir'den ve başka illerden de siparişler aldıklarını belirten Eröz, "Buradaki vatandaşlar, hediye olarak yurt dışındaki yakınlarına götürüyor, gönderiyor." dedi.

Eröz, mühendislik okumasına rağmen dedesinden kalan bu işi devam ettirmek istediğini dile getirdi.

Bu ürünün "Bigadiç helvası" olarak bilindiğini aktaran Eröz, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri bu dükkanda yetiştim. Bu nedenle bırakıp gidemedim. Kendi işimize devam ettik, babam da bana el verdi. Onun mesleğini sürdürmeye karar verdim. Şu ana kadar da yapıyorum, helvamız güzel olduğu için talep görüyor. Helvamız lezzeti, yumuşaklığı, ağızda dağılmasıyla başka helvalardan ayrılır. Artık kendisini ispatlamış, müşterilerimiz tarafından da beğenilen bir helvadır."

"Yedikten sonra mideyi çok rahatlatıyor"

Müşterilerden Hatice Topuz ise Eröz'ün ürettiği helvayı çok beğendiğini belirtti.

Ailece bu helvayı çok sevdiklerini vurgulayan Topuz, "Torunlarım kahvaltıda yiyorlar, kahvaltıda başka tatlı yemiyorlar. Buradan helva alıp başka yerlere hediye de götürüyorum. İzmir'deki dünürüm de çok seviyor, ona da gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Orhan Koç, Eröz'ün ürettiği helvanın diğer helvalardan çok farklı olduğunu kaydetti.

Her hafta bu helvadan aldıklarını bildiren Koç, "Bigadiç dışındaki tanıdıklarımıza da buradan helva götürüyoruz, gönderiyoruz. Çok lezzetlidir, yemesi de çok güzeldir. Yedikten sonra mideyi çok rahatlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Koç'un kızı Hande Koç da helvanın çok taze ve lezzetli olduğunu, özellikle balık yedikten sonra tüketmeyi tercih ettiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya