Bigadiç'e termal uygulama oteli yapılacak

30.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:48

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapılması planlanan termal uygulama oteli yatırım programına alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, termal uygulama otelinin Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulamaları konusunda gelişmesini sağlayıp, bölgeye turizm açısından katkı sağlaması planlanıyor.

Otel sayesinde öğrencilere mesleki yeterlilikler kazandırılarak hem aranan vasıflı personel ihtiyacının da giderilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 10 bin metrekareye yapılması planlanan otelin içinde kongre amaçlı salonlar, termal alanlar, sosyal tesisler, termal ve yarı olimpik yüzme havuzunun bulunacağını belirterek, böyle bir projenin Balıkesir'e kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da yatırımın Bigadiç'e büyük katkı sağlayacağına değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA