Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
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Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak

25.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:32
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga'da yapılacak olan Millet Bahçesi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga'da yapılacak olan Millet Bahçesi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Biga'ya yapılacak olan Millet Bahçesi ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Turan, "Millete hizmet, bizim siyasetimizin temeli. Sanayi, tarım, tarih ve turizm kenti Biga sınırları içinde yer alan Sakarya Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüm üzerine yapılacak olan Millet Bahçemizin yeri Biga Belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Akabinde projenin çizimleri tamamlandı, yakında ihalesi yapılacak. Yapım ihalesiyle beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın öncülüğünde TOKİ tarafından yapımına başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a ve emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Biga Belediyemizin tüm projelerinin hayata geçmesi için destek olmaya devam edeceğiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve belediye başkanlarımız ile birlikte Çanakkale'mize yakışır şekilde hizmet etmek daima önceliğimiz" dedi. - ÇANAKKALE

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Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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