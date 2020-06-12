Biga'ya dolu yağdı
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Biga'ya dolu yağdı

Biga'ya dolu yağdıÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, öğle saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı.

12.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:46

Biga'ya dolu yağdı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, öğle saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı. Haziran ayında doluya yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Biga'da, kent merkezine öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağdı. İlçe merkezinde doluya hazırlıksız yakalananlar korunaklı bölgelere kaçarken, sürücüler de araçlarıyla yavaşladı. Vatandaşlar, dolu nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yarım saat süren dolu yağışı, yerini yağmura bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak, ev ve iş yerlerinin çatısı beyaza büründü.

Biga'ya dolu yağdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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