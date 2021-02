Biga Ticaret Borsası'ndan öğrencilere tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Biga Ticaret Borsası katkılarıyla temin edilen 70 adet klavyeli tablet, Bigalı öğrencilere ulaştırılmak üzere yapılan törenle teslim edildi.

Biga Ticaret Borsası Mümin Çalışkan Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, Meclis Başkanı Fahrettin Deniz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Okul Müdürleri katıldı.

Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay burada yaptığı konuşmada" Her yıl yaptığımız eğitim yardımını bu yıl kararlaştırıldığı üzere Türkiye TOBB öncülüğünde yapıyoruz. Bizler de mutluluk duyuyoruz. İnşallah geleceğimize ışık tutacak çocuklarımızın faydalanmasına katkıda bulunacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can ise "Malumunuz yaklaşık bir yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlık bu salgın hastalıkla uğraşıyor ve bu salgın hastalığın her alanda olduğu gibi ticaret, ekonomi, sanayi ve turizmi etkilediği gibi eğitim sektörü de ciddi anlamda etkilendi. Ülkemizde mart ayından bu yana yüz yüze eğitim yapılmıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın oluşturduğu EBA sistemi üzerinden uzaktan eğitim gerek televizyon gerekse bilgisayar üzerinden öğrencilerimizi eğitim öğretiminden uzaklaştırmamak adına bu çalışma yürütülüyor. Eğitim herkesin imkanlardan faydalanabilmesi için eğitim altyapısı önemli. Okullarımızın tamamında EBA destek merkezleri kuruldu. Çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamaları adına eğitimler sağlandı. Özel sektörümüz, Bigalı hayırsever işadamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimizin de bağış ve yardımlarıyla çocuklarımız sevindirildi. Her türlü destek sağlayanlara teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 70 adet klavyeli tablet bilgisayar, okul müdürleri aracılığıyla öğrencilere verilmek üzere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya