Biga Ovası Sulama Birliği Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ovası sulama birliğinin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.



Toplantıya D.S.İ Balıkesir Bölge İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Soğay, D.S.İ 252 işletme şefi Ayhan Duygun, İlçe Tarım Müdürü Vasfi Karaca ve birlik üyeleri katıldı. Biga Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Biga Ovası Sulama Birliği Başkanı Nejdet Irak, "2017 yılı sulama sezonunda sulama alanının kontrolünün sağlanması ve kaçak sulamanın önlenmesi için harita modülü kullanımı devam etmiştir. 2017 yılı sulama sezonu 11 Mayıs 2017 tarihinde başlanmıştır. 26 Eylül 2017 tarihinde sona ermiştir. 34,4 milyon metre küp su kullanılmış olup sulanan ara/J miktarı 40.575 dekardır. Bunun 3.187 dekarı çeltik, 23.228 dekarı mısır 2.846 dekarı biber, 6.137 dekarı yonca, 1.436 dekarı meyve 2,862 dekarı ayçiçeği 430 dekarı domates 449 dekarı fasulye olarak gerçekleşmiştir. Şu an barajdaki su miktarı brüt 12,5 milyon metreküptür. 2017 yılı sulama sezonunda çiftçilerimize suyun sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için 133 m3 hazır beton 100 m3 kendi hazırladığımız beton ile 200 ano yaklaşık 400 metre ana kanalda 200 metre yedek kanlarda beton yenilenmesi yapılmıştır. Sulama sezonu içerisinde yolarımızın tamir ve bakımı için 2.000 m3 yol malzemesi mevcut depolarımıza çekilmiş bir kısmı direk olarak yollarımıza serilmiştir. 20 kilometrelik yolun bakım ve onarımı yapılmış olup, geri kalan yolların bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. 50 adet vana değişimi yapılarak sulama hazır hale getirilmiştir. 2017 yılında yosunlanmayı önlemek İçin 1.500 kilogram göztaşı ve kanal kimyasalı kullanılmıştır. Kanal kıyılarındaki yabancı otları kurutmak için 200 litre yeşil kurutan (randop) ot ilacı kullanılmıştır. Ana kanalda üst kotlardan gelen topraklar temizlenmiştir. Birliğimiz tüm ana ve yavru kanalların temizliği ve bakımı birliğimiz personeli ile köylerden bulduğumuz işçilerle birlikte yapılarak 2017 sulama sezonuna hazır hale getirilmiştir diyen Başkan Irak, Ana kanallarda trafiğe açık olan yolların kanal üzerinden geçen kısımlarında güvenliği artırabilmek için, köprü korkulukları bir kısmı yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bütün sifon girişleri ve yedek kanal girişlerindeki ızgaraların tamamı 3 ton demir kullanılarak kanal güvelikleri sağlanmıştır. Birliğimizin arazideki çalışan araçların ve personelin çalışma esnasındaki güvenliğini sağlayabilmek, çalıştıkları yerleri takip edebilmek ve çalışma verimliliğini artırabilmek amacıyla birlik araçlarına araç takip cihazı takılmıştır. Birliğimiz Sulama sahası içerisinden geçen TANAP Doğalgaz Boru hattı ile ilgili şirketin yöneticileriyle sezon içerisinde görüşülerek, sulama sezonunda oluşabilecek maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek için hatlarımızın üzerinden geçecek çalışmanın sulama sezonu sonuna kaydırılması sağlanmıştır. Ancak buna rağmen Yedek 16 sulama kanalımızda ÇTP boruda bir noktadan, PVC borudan bir noktada olmak üzere patlaklar oluşmuş, şirket yöneticileri ile görüşülerek oluşan maddi kayıplar en kısa zamanda telafi edilmiştir. TANAP SEIP tarafından bölgeye verilecek olan hibe destek projesi için Birliğimiz kapalı sistemde bulunan hidrantlara akıllı sayaç takılarak sulama verimliliklerini sağlamak ve birlik tahsilatlarını artırabilmek amacıyla proje yapılmış olup, neticesi beklenmektedir "dedi. - ÇANAKKALE