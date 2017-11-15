Biga Ovası Sulama Birliği Toplantısı

Biga Ovası Sulama Birliğinin kasım ayı toplantısı yapıldı.



Birlik Başkanı Necdet Irak, Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sulama sezonunda bölgede 34,4 milyon metreküp su kullanıldığını söyledi.



Sezonun 11 Mayıs'ta başladığını ve 26 Eylül'de sona erdiğini belirten Irak, "Sulanan arazi miktarımız 40 bin 575 dekardır. Bunun 3 bin 187 dekarı çeltik, 23 bin 228 dekarı mısır, 2 bin 846 dekarı biber, 6 bin 137 dekarı yonca, bin 436 dekarı meyve, 2 bin 862 dekarı ayçiçeği, 430 dekarı domates, 449 dekarı fasulye olarak gerçekleşmiştir. Barajda şu an brüt 12.5 milyon metreküp su bulunuyor. Yeni sulama sezonu başlamadan önce suyun çiftçilere sağlıklı şekilde ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. 133 metreküp hazır beton, 100 metreküp kendi hazırladığımız beton ile yaklaşık 400 metre ana ve 200 metre yedek kanalda beton yenilemesi yapılmıştır." diye konuştu.



Toplantıya, birlik üyeleri katıldı.