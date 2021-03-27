Biga'nın Yeniceköy mahallesi ağaçlandırıldı

Biga'da ağaçlandırma çalışması kapsamında Yeniceköy Mahallesine 280 ağaç fidanı dikildi.

Biga'da ağaçlandırma çalışması kapsamında Yeniceköy Mahallesine 280 ağaç fidanı dikildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, düzenlenen törende, vatandaşların Berat Kandilini kutladı.

Bir kandil gününde önemli bir yeşillendirme çalışmasına imza attıklarını belirten Erdoğan, "Bugün, Yeniceköy muhtarlığımızın öncülüğünde Yeniceköy Mahallemizde mesire alanına bağlantı yolunda Orman İşletme Müdürlüğü aracılığı ile temin ettiğimiz 280 adet akasya, katalpa, ıhlamur fidanı dikimini gerçekleştiriyoruz.

Malumunuz bu sıkıntılı dönemde açık havadan aldığımız oksijenin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi anladık. Biz de gelecek nesillerimize hem de projemiz olan Yeniceköy mesire alanı güzelleştirmek anlamında bu projeyi önemsiyoruz, destekliyoruz. İnşallah bir an önce mesire alanımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine açılması için canla başla Park Bahçeler Müdürlü ekiplerimiz ve bizler çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dikim gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Biga Belediyesi meclis üyeleri, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Taşoluk Orman İşletme Şefi Vekili Dr. Muhammet Akkaya, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Yeniceköy Muhtarı Recai Esen ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya