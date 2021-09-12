ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okçuluk festivali yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okçuluk festivali yapıldı.

Rafet Gürkaynak Caddesi'nde bulunan Millet Bahçesi alanında düzenlenen festivale, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli okçu Bülent Korkmaz'ın da aralarında olduğu 100 sporcu katıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Biga Okçuluk Kulübünün öncülüğünde organize edilen festivale İstanbul, Bursa, Kütahya, Balıkesir gibi illerden okçuların geldiğini söyledi,

Geçen yıl salgın nedeniyle kurtuluş etkinliklerini yapamadıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu yıl daha kapsamlı bir program düzenledik. Trap atışlarımız bir yandan devam ediyor. Abdiağa Mesire Alanı'mızda kamp kuran motosikletli arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. 'Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur' anlayışı ile ata sporlarımızın yaşaması için kulüplerimize gereken desteği vermeyi kendimize görev biliyoruz." dedi.

Biga Okçuluk Kulübü Başkanı Zühtü Uygun'un da katıldığı etkinlikte sporcular hünerlerini sergiledi.

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti

ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti
AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Son dakika haber! KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Yevgeniy Ziniçev Fatih Terim
Magazin Amelia Hamlin Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Meral Akşener Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 15:55:50. #1.11#