Biga'nın kurtuluşunun 97. yılına doğru

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında yağlı güreşlerin düzenleneceği bildirildi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçede yağlı pehlivan güreşleri kültürüne ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Güreşleri Biga'da geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Güreşlerin aynı zamanda Biga'mızın tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum. Yaşayan insan hazinesi olan, Türkiye'nin ilk kispet ustası İrfan Şahin'in memleketi Biga'nın, yağlı pehlivan güreşleriyle anılması için de bu etkinliğimizi çok anlamlı buluyoruz." dedi.

Tüm Bigalıları ve güreşseverleri 18 Eylül'deki güreşlere davet ettiğini belirten Erdoğan, "Bizler, hep birlikte geleneklerimize ve kültürel miraslarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz güreş organizasyonumuz bölgenin en iddialı güreşlerinden biri olacak." dedi.

Kaynak: AA